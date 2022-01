Le Directeur du Cices, Salihou Keïta, a présenté ce lundi au personnel les prix Malaw d'or et prix d'encouragement qui honorent l’ensemble du Cices.

En effet M. Salihou Keita a été honoré ce vendredi «Malaw d'OR du leadership» par l’Unacois Jappo lors de la 10ème édition du Gala de l'Excellence qui prime les meilleurs opérateurs économiques, les meilleurs hommes politiques, et les meilleures entreprises du Sénégal et de la sous-région Ouest-Africaine.





Et comme les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, M. Keïta a reçu également le prix d’encouragement du ministère du Commerce. Avec ce prix, la tutelle sous la houlette de Mme le ministre Assome Aminata Diatta a voulu féliciter le Directeur et l’ensemble de son personnel pour les efforts déployés lors de l’organisation de la Fidak 29 qui a connu un franc succès et l’encourage à persévérer davantage pour l’atteinte des objectifs.