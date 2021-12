Le Directeur Général de l'AGETIP fait Chevalier de l'ordre national du Lion

Le travail titanesque abattu par El Hadj Malick Gaye, le Directeur Général de l’AGETIP, au service des populations du Sénégal, a encore été récompensé. En effet, El Hadj Malick Gaye a été promu Chevalier dans l'ordre national du Lion, ce jeudi.





La cérémonie de remise de décoration a été présidée par Oumar Guèye, le ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l’Aménagement des Territoires qui a chaleureusement félicité El Hadj Malick Gaye qu’il a donné en exemple aux générations futures.







Naturellement, cette décoration va tout droit au cœur du DG de l’AGETIP qui voit ainsi son travail reconnu et apprécié par les plus hautes autorités à la desquelles le Président Macky Sall qu'il a tenu à remercier pour la confiance. Il l’a accueillie avec fierté et humilité, car pour lui le travail est un sacerdoce.