[Vidéo] Le dispositif numérique de l’ADIE au Magal de Touba 2021

Le dispositif numérique de l’ADIE au Magal de Touba 2021

L’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE)participe pour la 7ème année consécutive à l’organisation du grand Magal de Touba, avec comme chaque année depuis 2015, un appui technique à la commission TIC du comité d’organisation.





Touba n’est pas oublié dans le cadre du programme Smart Sénégal confié à l’ADIE par le Président de la République, MackySall. En effet, deux dispositifs dans le cadre des projets smart Wifi et Safe City (Ville sûre) sont déployés dans la ville sainte pour accompagner les organisateurs et les pèlerins :





- Couverture Wifi : Avec notre partenaire Free, 9 sites stratégiques seront couverts en wifi pour renforcer la connectivité pendant la période du Magal. Il s’agit notamment des différentes résidences Khadim Rassoul, chez le Khalif général des mourides à Darou Miname et aux abords de la Grande mosquée entre autres (voir liste ci-dessous).





- Caméras de surveillance :25 caméras de surveillance sont installées dans la capitale du mouridisme dans le cadre du projet Safe city. Ce dispositif permanent est mis à la disposition des forces de Défense et de Sécurité (FDS) et va contribuer à faciliter leur travail de sécurisation et de maintien de l’ordre. La répartition de ces caméras a été effectuée de concert avec les autorités religieuses et les FDS présentes à Touba.





C’est dans ce contexte, qu’une délégation de l’ADIE dirigée par le Directeur général, Cheikh Bakhoum, a effectué une visite de courtoisie au Khalif général des Mourides ce lundi 13 septembre 2021. En présentant ce dispositif à Serigne Mountakha Mbacké, Cheikh Bakhoum n’a pas manqué de mentionner la collaboration en cours avec les responsables des travaux du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (CCAK). En effet, des équipes de l’ADIE sont en train de connecter l’université de Touba à la Fibre Optique afin de faciliter son interconnexion avec les universités publiques du Sénégal.





C’était également l’occasion pour la délégation d’annoncer à Serigne Mountakha Mbacké l’ouverture imminente de l’Espace Sénégal Services de Mbacké. Cette administration de proximité au cœur du Baol va faciliter l’obtention de services administratifs pour les populations du département qui habitent Touba en grande majorité.