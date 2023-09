Le Djoloff pongé dans le noir depuis 24 heures: Les activités économiques affectées

Les habitants du Djoloff sont dans le noir depuis hier mardi vers vingt deux heures .Et pour cause, l'un des postes de distribution de la Société Nationale d'électricité (Senelec) est tombé en panne occasionnent d'énormes désagréments chez les populations surtout en cette période d'hivernage accompagnée d'une forte chaleur .Selon notre source, des techniciens venus de Saint Louis, depuis ce matin, sont autour dudit poste de distribution mais la distribution de l'électricité n'est pas encore rétablie. Joints au téléphone, des commerçants crient leur désarroi et déclarent qu'ils vont subir des pertes énormes.