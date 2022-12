Le FERA désenclave le village religieux de Nebodji dans la commune de DEALY

Le village de Nebodji a abrité ce mercredi 07 décembre 2022 le lancement officiel des travaux de bitumage de la piste Djembere – Nebodji-Touba Sorang dans la commune de DEALY (département de linguère/région de Louga).





Les travaux de bitumage concernent une piste d’un linéaire de 9 km et qui traverse les villages de Djembere – Nebodji-Touba Sorang. Selon le responsable technique du Fonds d’entretien routier autonome (FERA), Monsieur Alassane DIAGNE, ces dits travaux consistent au renforcement de la structure de la piste existante par la mise en œuvre d’une couche de base en latérite sélectionnée, la mise en œuvre d’un revêtement, la construction d’ouvrage d’assainissement et de l’installation de signalisation. Monsieur DIAGNE d’ajouter que les travaux vont durer six mois.





Le maire de la commune de DEALY, Amadou Assane SOW s’est félicité du lancement des travaux de bitumage de cette piste, une vieille doléance des populations des 10 villages concernés et qui seront impactés positivement par cette infrastructure.





L’édile de la commune soutient en effet que cette route, une fois achevée, facilitera grandement l’évacuation des productions issues de l’agriculture et de l’élevage de cette zone rurale. Par ailleurs, il n’a pas manqué de remercier le Président de la République, Monsieur Macky SALL, qui à travers le FERA, construit cette route d’une très grande utilité pour les habitants de sa commune.

Le représentant du Guide religieux du village de Nebodji, le Cheikh El Hadji Mansour DIOUF a également remercié le Président de la République pour avoir concrétisé ce projet cher au marabout de cette localité.