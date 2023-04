Le film de l'arrestation de Bassirou Diomaye Faye

Activement recherché par la Division des investigations criminelles (Dic), en raison de propos jugés « outrageants » à l’endroit des magistrats, le Secrétaire général de Pastef, Bassirou Diomaye Faye, a été arrêté hier, à la sortie de son bureau à la Direction générale des Impôts et Domaines (Dgid).





Selon son avocat, Me Khoureïchy Ba, il a été conduit au Commissariat du Point E, puis acheminé à la Division des investigations criminelles (Dic), en compagnie de ses autres avocats, Mes Amadou Sow et Abdoulaye Tall.





Avant son arrestation, L’Observation souligne que Bassirou Diomaye Faye a été enfermé dans un bureau par ses collègues du Syndicat des agents des Impôts et Domaines (Said). N’ayant pas reçu de mandat pour entrer dans l’établissement public, les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) ont dû monter une planque sur les lieux. C’est de là qu’ils ont suivi le défilé des avocats du mis en cause.





Activé par le Procureur de la République, la Dic avait envoyé des éléments au domicile de Bassirou Diomaye Faye pour lui remettre une convocation avec mention “répondre dès réception’’.





Selon Vox populi, l’inspecteur des Impôts et Domaines sera interpellé, à 22 heures, alors qu’il venait juste de finir d’arpenter les escaliers situés à la sortie du bâtiment. C’est alors qu’un individu élancé, un policier en civil, s’est approché de lui, demandant à lui parler. D’un ton taquin, il demandera à Bassirou Diomaye Faye s’il avait des gardes du corps, faisant rire le groupe qui entourait le collaborateur de Ousmane Sonko.





Faisant preuve de tact, il parviendra à obtenir un face-à-face avec sa cible, lui notifiant sa convocation. “C’est pour quand ? ”, s’enquit Diomaye Faye après avoir reçu le document. L'agent lui répondra : “dès réception”. S’adressant à son entourage, Diomaye Faye leur fait part de sa décision : “Bon, les gars, j’ai décidé de partir”. Mais, ses collègues et soutiens s’y opposent. Un des avocats du Pastéfien, Me Tall, interpelle l’agent. “C’est lui (doigt pointé sur Diomaye Faye) mon seul interlocuteur”, lui rétorquera laconiquement l’agent. Me Tall reviendra plusieurs fois à la charge mais il n’aura aucune réponse.