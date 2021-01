Le film de l’évasion fatale du meurtrier de "Mouhamed Américain"

On en sait un peu plus sur la tentative d’évasion ratée à la prison de Louga de Baba Kâ alias Amadel, présumé meurtrier du jeune Américain Mouhamed Cissé.D’après le récit de L’Observateur, il s’est retiré dans les toilettes et superposé les bidons remplis d’eau pour pouvoir escalader le mur sans difficulté.Sans faire de bruit, il est monté sur le mur, ce qui lui a permis d’atteindre la teinture faite en tuile.Puis, il a soulevé les tuiles pour se frayer une issue par laquelle il passe pour se retrouver en haut.Mais, une chute inattendue a plombé sa tentative d’évasion, puisqu’il est mort.Il a lourdement chuté avant de cogner sa tête contre les carreaux.D’après l’autopsie, il serait mort d’un traumatisme crânien.