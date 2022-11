Le fils du ministre Mbaye Ndiaye et cie envoyés en prison

C'est acté ! Le fils du ministre Mbaye Ndiaye va passer sa première nuit en prison. Arrêtés par la Section de Recherches de Thiès avec 1 milliard en billets noirs, Cheikh Issa Ndiaye et ses cinq compères (tous membres d'un même réseau) ont été placés sous mandat de dépôt, ce mardi, selon une source autorisée de Seneweb.





Suite à un retour de parquet, les six faussaires arrêtés à Thiès avec un milliard en billets noirs, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction chargé de leur dossier. Le fils du ministre Mbaye Ndiaye et ses cinq compères sont actuellement à la prison Centrale de la capitale du Rail, selon une source autorisée de Seneweb.





Ces six membres d'un même réseau présumé de faux-monnayeurs ont passé une partie de la journée de ce mardi dans la cave du tribunal de grande instance de Thiès.









Pour rappel, la Section de Recherches de Thiès a procédé à une saisie record de faux billets jamais réalisée par cette unité de la gendarmerie nationale.





Ces redoutables pandores avaient démantelé un puissant réseau de trafiquants et saisi un milliard FCFA en billets noirs.





Les gendarmes avaient réussi à faire chuter six délinquants. Parmi ces derniers figure un fils du ministre Mbaye Ndiaye, membre fondateur de l'Apr selon les informations de Seneweb.





Tout est parti lorsque les éléments de SR de Thiès ont reçu un renseignement relatif à un vaste réseau de faux-monnayeurs.





Sans désemparer, les agents de cette unité d'élite de la gendarmerie nationale, basée à Thiès, ont tendu un piège aux faussaires qui voulaient laver les billets noirs.





Cheikh Issa Ndiaye, fils de l’ancien ministre de l’Intérieur sous Macky Sall, a été arrêté en compagnie de Abdoulaye Faye, cerveau de cette mafia très dangereuse pour l'économie du pays. Le reste de la bande a été neutralisé le même jour.





D'après les sources de Seneweb proches du parquet, les six faussaires sont passés aux aveux.