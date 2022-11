Le Fongip à la conquête des Sénégalais de Belgique et du Luxembourg

Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (Fongip) a pris part, samedi dernier, au forum de Bruxelles organisé par l’Ambassade du Sénégal en Belgique autour du thème, développement». Cet évènement a été l’occasion pour le Fongip de mieux faire comprendre le rôle et la place du FONGIP, en tant qu’instrument public d’accompagnement financier et non financier, mis en place par l’État pour soutenir sa marche résolue vers l’émergence économique et sociale.