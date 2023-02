Le FONGIP déroule ses ambitions pour la région de Thiès

C’est pour répondre le plus efficacement possible aux attentes des populations et à la volonté du président Macky Sall, que le Fongip, à travers une démarche inclusive et de proximité, ambitionne aujourd’hui plus que jamais d’amplifier son portefeuille d’interventions.





Dans cette optique, le Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (FONGIP) a mis en place, entre autres produits et programmes, le projet «Emploi, Transformation Économique et Relance» (ETER), financé par la Banque mondiale pour un montant de 25 milliards de FCFA avec un impact positif sur la transformation économique en vue de la reprise et de la création d'emplois. Il s’agit d’accélérer la compétitivité des chaînes de valeurs sélectionnées et celle des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et d’accroître les investissements privés au Sénégal. Il y a aussi le Fonds de Garantie pour l’Accès au Logement (FOGALOG) dans le cadre du projet de construction de 100 000 logements pour lequel le Fongip est chargé d’assurer la gestion de la ligne de garantie confiée par le Fonds de l’Habitat Social (FHS) au profit des bénéficiaires de logement. Également le fonds de garantie pour l’investissement des Sénégalais de l’Extérieur (FOGARISE) pour faciliter l’accès au financement bancaire des Sénégalais de la Diaspora en vue de l’investissement dans les projets productifs, dans le cadre du Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement (PAISD) pour accompagner les entrepreneurs sénégalais résidant en France, en Belgique, en Espagne ou en Italie.





Au titre des résultats engrangés depuis sa création jusqu’en 2022, le Fongip a octroyé 12,3 milliards et 22,1 milliards de FCFA, respectivement en guise de refinancement pour les SFD et de garanties aux banques, soit au total 35 milliards de FCFA.





Ces interventions ont permis de mobiliser 82,7 milliards en termes de financement pour les PME et PMI. Pour la seule région de Thiès, renseigne le Directeur général du Fonds, Madame Thérèse Faye Diouf, « le Fongip a injecté 4 412 749 904 FCFA, en termes de garantie, ce qui a permis de générer et de consolider 2 183 emplois ». Parallèlement, 1 180 203 680 de FCFA ont servi à refinancer dix institutions de microfinance qui, à leur tour, ont financé des projets dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, des télé services, etc., pour un montant global de 2 220 000 000 de FCFA.