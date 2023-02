Le Fongip finance le Réseau des femmes Doolel Jigeen Mec Dolji de Thiès

Les équipes du Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (FONGIP) ont choisi les moments forts de la tournée économique du président de la République, Macky Sall, pour apporter leur accompagnement aux braves populations de la région de Thiès. L’action de ce mercredi 8 février 2022, dans la Capitale du Rail, s’inscrit en droite ligne de son partenariat stratégique avec le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS), avec notamment de grandes réalisations à Thiès dans le cadre du programme XEYU NDAW GNI qui a eu un fort impact avec des financements levés pour un total de 674 Millions en faveur de 915 bénéficiaires.





Devant le Ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel, Papa Amadou Ndiaye, l’administratrice générale du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), Madame Thérèse Faye Diouf, est revenue sur cet accompagnement rendu possible grâce à un partenaire historique : la Mutuelle d’Epargne et de Crédit DOOLEL JIGEEN MEC DOLJI. C’est le jeudi 24 mars 2022 que le FONGIP a signé une convention de garantie de portefeuille avec le Ministère de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel (MATSI). Le Fonds avait à l’occasion exprimé la volonté de « renforcer notre partenariat avec la MEC DOLJI, pour mutualiser nos actions avec le Ministère de l’Artisanat et renouveler notre confiance aux braves femmes bénéficiaires de la région de Thiès ». La MEC DOLJI a eu à « bénéficier de notre part, un prêt de refinancement en 2019 d’un montant de 120 Millions FCFA bonifiés à un taux préférentiel d’un montant total de 215 millions FCFA », souligne Thérèse Faye Diouf, qui, évoquant les opérations de suivi post-financement, s’est réjouie d’avoir constaté avec satisfaction, « comment ces prêts de refinancement ont transformé positivement la vie des bénéficiaires et couvert tous les secteurs d’activités économiques : agriculture, élevage, pêche, télé-services, artisanat, commerce, etc. »





L’administratrice générale du Fongip remarque que « l’enveloppe de garantie auprès du CMS a été renforcée avec un nouveau dépôt de 500 Millions FCFA qui porte la garantie à 01 Milliard FCFA avec un effet de levier de 2 pour encore mieux accompagner les acteurs économiques, comme l’a instruit ardemment le président de la République Macky Sall ».







Thérèse Faye Diouf souligne que « ce financement de 100 Millions FCFA de la MEC DOLJI en faveur des Femmes du réseau est manifestement le signe de la vitalité de l’activité économique de cette frange importante de cette population de Thiès » et pense qu’« il est donc largement mérité en raison de la bonne tenue de ses engagements et surtout de la diversité des secteurs de l’économie couverts comme l’agriculture, l’élevage, l’artisanat avec une large représentation dans toute la grande région de Thiès ».