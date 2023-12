Le Forum International du Leadership Féminin 2023 en Côte d’Ivoire à l'Honneur : Les Femmes entrepreneurs sénégalaises au Cœur de l'Innovation

Le ministre des Transports ivoirien, Amadou KONÉ, a souligné les opportunités réelles pour les femmes dans le domaine du transport. Il a encouragé celles qui ont choisi d'apporter leur expertise, annonçant la création prochaine d'un centre de formation au métier de la logistique en Côte d’Ivoire, contribuant ainsi à outiller davantage ces femmes dans leurs activités. Nassénéba TOURÉ, ministre de la Femme, de la famille et de l'enfant, a insisté sur l'inclusion financière en tant que pilier essentiel de l'autonomisation des femmes. Elle a lancé un appel aux institutions financières pour assurer un accès équitable aux crédits pour les femmes.

La ministre a souligné l'impératif d'innover pour transformer, dans un monde caractérisé par des avancées technologiques rapides. Elle a plaidé en faveur de la digitalisation de la chaîne d'approvisionnement, de pratiques agricoles durables et de l'exploitation des avancées technologiques pour accéder à de nouveaux marchés, soulignant que le succès du pays repose sur les femmes entrepreneures.





Après ces discours inspirants, deux sessions de pitch ont récompensé 9 femmes sur les 12 présentées, recevant un total de 19.5 millions de FCFA en équipements. Des panels animés par des experts de la finance, de la grande distribution et de l'inclusion financière ont également enrichi l'événement ainsi qu’une exposition - vente de 40 femmes entrepreneurs comprenant 03 entrepreneurs sénégalaises ont meublé ces 02 journées. Avec la participation de plus de 800 personnes, cette édition a été une plateforme d'échange et d'apprentissage. Étudiants et entrepreneurs ont pu repartir avec les bonnes pratiques essentielles pour la gestion de leurs activités.