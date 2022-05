Le groupe parlementaire BBY vole au secours de Gana Gueye

La vague de soutiens en faveur de Idrissa Gana Gueye ne faiblit. Ce vendredi, c’est au tour des parlementaires du Groupe parlementaire Benno Bok Yakaar d’afficher leur solidarité à l’international sénégalais. “Comme stipulé par l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. C’est pourquoi, le Groupe Parlementaire Bennoo Bokk Yaakaar apporte son soutien à notre compatriote Idrissa Gana Guèye au moment où certains lobbys et groupes de pression cherchent à le jeter en pâture en raison de ses convictions religieuses et de son ancrage social”, lit-on dans un communiqué signé Aymérou Gningue, Président du groupe.





L'intégralité du texte ci-dessous.





COMMUNIQUE DU GROUPE PARLEMENTAIRE BENNO BOKK YAAKAAR (BBY)





Notre pays, le Sénégal, dans le respect de nos valeurs, de notre culture et de notre religion, s’est doté depuis 1966 de lois qui protègent les citoyens des actes impudiques ou contre nature.





Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, garant de l’application des lois l’a toujours affirmé : « les lois de notre pays obéissent à des normes qui sont le condensé de nos valeurs de culture et de civilisation ». C’est donc à juste titre, qu’il a soutenu notre compatriote Idrissa Gana Guèye dans la défense de ses convictions religieuses.





Comme stipulé par l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.