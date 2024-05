[Journée internationale du thé ] Le « Wass » : Bon goût et bonnes affaires !





Le 21 mai est la journée internationale du thé. À cette occasion Seneweb évoque le succès du ‘’ Wass’’, une variété de thé est entrée dans les goûts des Sénégalais. Il est vendu à tout bout de rue à côté du café, du café Touba et d'autres boissons chaudes. Le ‘’ Wass’’ est une association de thé vert, de menthe, de gingembre, de citron, de pastilles, de clou de girofle. Ces composés sont bouillis. On ajoute du sucre à l’infusion avant d’écouler une tasse à 100 F CFA ou à 150 F CFA. Les jeunes y trouvent leur compte.













Le ‘’ Wass’’ se vend à tous les coins de rue. A Pikine, Cheikh Diagne tient son coin de commerce sous le chaud soleil. Depuis 8 mois, il est dans ce petit commerce. Habillé en jean bleu, T-shirt noir, les thermos et les tasses à la main, il vendeur sillonne les rues et les endroits d’affluence pour proposer son infusion. Il a réussi à fidéliser des clients. Il est alors obligé de préparer presque tous les jours pour répondre à ce besoin.









« Je prépare le ‘’Wass’’ à la maison très tôt le matin, puis je me rends chez mes clients habituels qui sont aux alentours de Pikine Icotaf. Ils sont habitués à boire du ‘’Wass’’ au petit matin ce qui fait que même quand je tarde à venir, ils m’appellent pour réclamer leur thé préféré », raconte Cheikh Diagne. C’est un créneau qui a ouvert l’horizon pour celui qui a abandonné des études faute de moyens financiers. Il fallait trouver des moyens de subvenir à ses besoins. Il s’en sort si l’on se contente de ses déclarations.













« Je ne regrette pas d’avoir porté mon choix sur ce boulot. Je réalise des économies. Je subviens à mes besoins et à ceux de ma famille », affirme-t-il.













Au marché Thiaroye, Ahmed Diop plus connu sous le nom de Momo est aussi dans ce business. Dans son coin, on est bercé par les sonorités de l’artiste, chanteur Wally Seck.









Avec un sourire avenant, le vendeur accueille les clients avec une dose de Marketing. L’atmosphère est détendue. Les tasses s’écoulent au rythme de la belle musique.





« On ne peut pas vendre à manger ou à boire avec de la colère. Il faut être joyeux, propre et accueillant pour attirer les clients. Je considère que la joie de vivre est importante dans toute chose c’est pour cela que la place est toujours remplie de monde. Hamdoulilah ! », commente Momo.













Les deux premiers interlocuteurs notent que l’activité est rentable. « J’avais du mal à satisfaire mes besoins car je dépensais au jour le jour ce que je gagnais sur un autre travail. Maintenant, j’arrive à économiser. Je fais même partie des tontines qu’organisent des femmes au marché », compare-t-il.









Si l’activité marche, c’est qu’il y a des consommateurs. Marième Fall, est une dame qui consomme cette infusion sans modération. La raison, elle est un condensé de vertus. « J’aime beaucoup le ‘’Wass’’. Je le préfère au café et je ne peux plus m’en passer depuis que j'ai goûté le Wass. Cela m’aide beaucoup pour la digestion surtout le soir après le dîner. Il me faut une tasse de ‘’Wass’’ bien chaude, je suis habituée maintenant », exige la dame tout en souriant. Comme cette dernière, les habitués confèrent plusieurs vertus au ‘’ Wass’’. Mais, c’est à l’hôpital Dalal Diam de Guédiawaye que le diététicien nutritionniste, Ciré Mady Fall a égrené les bienfaits de cette infusion.









« Compte tenu des différentes composantes du Wass, c’est une boisson chaude qui est favorable à la santé si toutefois c’est bien élaboré, c’est-à-dire bien concoctée. Les composants apportent des vitamines, des sels minéraux qui renforcent en quelque sorte le système immunitaire », argumente le diététicien nutritionniste.









Le gingembre, dit-il, est un anti-inflammatoire très puissant qui inhibe la nausée. Cette plante régule le transit digestif, prévenant du coup la constipation. Alors que le clou de girofle est un antiseptique très puissant. « C’est un atout pour améliorer la santé », ajoute-t-il.





Toutefois, le diététicien ne prescrit pas le ‘’ Wass’’ pour le monde. Dans cette catégorie des personnes qui ne doivent pas consommer cette infusion, nous avons les diabétiques. La raison : les risques de déclencher une augmentation de la glycémie.









Le mode de préparation en question









En conséquence, il a insisté sur le mode de préparation que les vendeurs ne respectent pas le plus souvent.





« Les composants du ‘’Wass’’, c’est-à-dire le gingembre, le clou de girofle, la menthe entre autres contiennent des vitamines qui sont sensibles à la chaleur. Donc, l’idéal serait de les infuser au lieu de faire la décoction.













Le mieux serait de bouillir l’eau au préalable et d’infuser les composantes pour obtenir le ‘’wass’’ ainsi on les vitamines qui seront conservées », fait-il remarquer.













En tout état de cause, beaucoup de jeunes ont investi la vente du ‘’ Wass’’. Certains tirent leur épingle du jeu.