Le livre "Ceebu Jën-un patrimoine bien sénégalais", lauréat du 1er prix aux « Gourmand Awards 2023 »





Le livre de Fatima Fall Niang et Alpha Amadou Sy intitulé « Ceebu Jën -un patrimoine bien sénégalais » a reçu le premier prix aux « Gourmand Awards 2023 « , dans la catégorie « patrimoine immatériel-livres et magazines », a appris l’APS, dimanche, de ses auteurs.





La récompense a été remise à Fatima Fall Niang qui a assisté, samedi, à la cérémonie de consécration de l’ouvrage à Uméa, une ville touristique au nord de la Suède, où s’est déroulée la phase finale de ce concours du 25 au 28 mai.





L’ouvrage »Ceebu Jën-un patrimoine bien sénégalais » a remporté le premier prix aux « Gourmand Awards 2023? devant cinq ouvrages ayant concouru et provenant de la France, de l’Ukraine, de la Belgique, de Oman et du Mexique.





Les »Gourmand Awards », fondés en 1995 par le Français Édouard Cointreau, récompensent chaque année les meilleurs livres sur la cuisine et le vin. Cette année, 71 pays à travers le monde ont participé au concours.





Le livre, fait savoir Fatima Fall Niang, a aussi été distingué en remportant le premier prix dans la catégorie « Riz » de ce concours devant le Japon, Madagascar, et les Etats-Unis.





L’ouvrage devient ainsi »un best seller » et l’urgence, selon Fatima Fall Niang, est de le rééditer et le traduire en anglais, en Wolof et en espagnol.





« C’est avec beaucoup de fierté malgré que mon co-auteur n’ait pas pu avoir son visa que j’ai reçu les deux distinctions. C’était une surprise pour le premier prix reçu concernant le riz. Je suis très fière », a réagi la lauréate, jointe par téléphone depuis la Suède.





Selon Fatima Fall Niang, « la qualité de l’ouvrage, le contenu, la recherche et surtout le sens du partage très profond ont été salués par les lecteurs du livre et chaque personne l’ayant lu se sent concerné ».





Elle a dédié le premier prix »patrimoine immatériel-livres et magazines » au défunt directeur du patrimoine culturel Abdoul Aziz Guissé décédé en 2022.





Elle a remercié le ministère de la Culture, l’Université Gaston Berger et tous ceux qui ont soutenu leur participation aux »Gourmand Awards ».





Le Ceebu Jën (riz au poisson en wolof), plat national sénégalais, a été classé au patrimoine mondial immatériel de l’Unesco en décembre 2021.





Dans leur livre publié en décembre 2021 par L’Harmattan-Sénégal, ce plat est considéré comme un »symbole emblématique du Sénégal » et dont l’acte de naissance a été signé à Saint-Louis, la première capitale du Sénégal.





Le co-auteur Alpha Amadou Sy qui a exprimé sa satisfaction après ce sacre estime que c’est le Sénégal qui est doublement honoré.





»Cette consécration a l’avantage de renforcer le débat sur la problématique de la souveraineté alimentaire et sur la nécessité de valoriser ce que nous sommes et ce que nous avons », a réagi le professeur Sy.





Selon lui, la question gastronomique n’est pas réductible à une problématique du goût et des saveurs. »Elle s'intègre dans ce défi majeur qu’est l’alimentation », a-t-il souligné.