[Vidéo] Le lutteur Lac 2 filmé en train de négocier des visas

Une vidéo montrant le lutteur Lac De Guiers 2 en train de négocier des visas, a fuité quelques jours après son emprisonnement.







Pape Ansou Cissé de son vrai nom, détenant un lot de passeports et des billets de banque devant son complice Abdou Salam Diagne, a donné des garanties à ses clients qui voulaient voyager à l'extérieur.





La séance de discussion a été immortalisée par un téléphone portable.





Pour rappel, Lac 2 a été inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis le 17 mai dernier pour association de malfaiteurs et escroquerie. Il séjourne à la prison de Rebeuss. Les plaignants sont au nombre de 17 et le préjudice provisoire est évalué à une cinquantaine de millions de francs CFA.





Le procureur a lancé un mandat d'arrêt contre son acolyte Abdou Salam Diagne.





Voici la vidéo