Le M2D a assisté 82 blessés, dont 20 graves, lors des émeutes

Le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) a recensé 82 blessés, dont 20 cas graves, entre Dakar, Diaobé, Mbour et Bignona, lit-on dans L'AS.Dans le détail, dans la région de Dakar, 58 blessés ont été recensés. Deux blessés sont pris en charge à l’hôpital de Tamba, dont l’un transféré à Dakar.Deux blessés, victimes de traumatisme crânien et d’amputation, sont pris en charge dont l’un a été transféré à l’hôpital de Pikine et l’autre de Ziguinchor à Thiès.