Le M2D annule sa manif de samedi sur instruction de Serigne Mountakha

Le khalife général des mourides s'est encore distingué grâce à son rôle de régulateur social. Serigne Mountakha Mbacké a fait annuler la manifestation du Mouvement de défense de la démocratie (M2D) qui était prévue demain samedi à la place de l'Obélisque.Selon des sources de Seneweb, le patriarche de Darou Miname a dépêché ce vendredi deux délégations à Dakar. Et l'une d'elles est parvenue à convaincre le M2D qui a décidé de suspendre toutes les manifestations jusqu'à nouvel ordre.Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, Me Madické Niang, entre autres, ont délivré le message du khalife aux membres de l'opposition et de la société civile. Selon le chef de la délégation, Serigne Mountakha a invité les membres du M2D à suspendre toute manifestation pour consolider la paix.Mais le guide des mourides leur a promis de discuter avec le président Macky Sall pour trouver des solutions à la crise selon toujours Serigne Bassirou Mbacké Prokhane. L'émissaire a demandé à ses interlocuteurs d'accorder un peu de temps au khalife qui est en train de jouer son rôle de régulateur social.Répondant à la délégation du khalife, le Mouvement de défense de la démocratie a déposé les armes pour se conformer à la recommandation de Serigne Mountakha Mbacké. En présence de Ousmane Sonko, Aïda Mbodj, Mamadou Diop de Croix, le M2D a décidé de surseoir à toute manifestation avant de remettre un mémorandum au khalife général des mourides. A travers leur document, l'opposition et la société civile exigent la libération de toutes les personnes interpellées dans l'affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, l'ouverture d'une enquête partielle, l'arrêt de toute poursuite contre le leader de Pastef, l'indemnisation des victimes des émeutes, la tenue des élections locales en 2022 et celles de la Présidentielle en 2024 entre autres points.A noter que l'autre délégation du khalife général des mourides était à la grande mosquée de Dakar pour prendre part à la rencontre des émissaires des khalifes généraux.