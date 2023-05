Le magistrat Issa Ndiaye sonne l’alerte : « Ma famille est actuellement menacée par des individus mal intentionnés»

« Je tiens à préciser que je ne suis en rien impliqué dans cette affaire ». Cette phrase est lâchée par le magistrat, Issa Ndiaye. En effet, «une grande confusion règne actuellement sur l’identité du juge qui a statué sur l'affaire Ousmane Sonko/ Adji Sarr ». Dans une mise au point rendue publique, ce vendredi 26, il a rappelé que le juge en question s'appelle El Hadj Issa Ndiaye, à ne pas confondre avec sa personne (procureur Issa Ndiaye).





Cette confusion n’est pas sans conséquence pour lui. « Elle est en train de nous porter préjudice. Ma famille est actuellement menacée par des individus mal intentionnés. Des biens appartenant à ma famille sont photographiés et largement partagés sur les réseaux sociaux, notamment sur le site l’OPS National où des internautes demandent la publication des données de localisation de la boutique ‘’Queen Marie’’ appartenant à mon épouse ». Plus grave, révèle-t-il «ma photo et celles de mon épouse font le tour des réseaux sociaux ».