[Saint-Valentin] Le marché de l'amour s'envole

Le marché de l'amour s'envole

La Saint-Valentin est le temps des folies pour séduire. Les jeunes, les fiancés et même les conjoints au sein d’un couple ne lésinent pas sur les moyens pour faire plaisir à la personne que l’on porte dans son cœur. La course vers l’achat des cadeaux fait frotter les mains des commerçants et des vendeuses. Le marché de l’amour s’est envolé depuis quelques jours au Sénégal.





L’amour est particulièrement célébré le jour de la Saint-Valentin. C’est une occasion, pour les personnes qui s’aiment de réaffirmer leurs affections réciproques. Une séquence de convivialité. Un temps pour oublier les vicissitudes de la vie. Au juste, l’amour c’est l’aile de l’âme qui nous élève au-dessus des vicissitudes de la vie. Au cours des deux dernières décennies, à la faveur des nouvelles technologies disons plutôt du numérique, la Saint-Valentin a été popularisée. Ce n’est pas uniquement une affaire d’adultes, entre copains et copines, des fiancés, les couples s’y mettent. C’est un moment de renouvellement ou de réaffirmation de l’affection. Cette réaffirmation est voilée dans les dons de chocolats, fleurs, des coffrets ou même de l’argent à la personne qu’on porte dans son cœur. Cette fête avec sa tournure booste le marché des présents à offrir. C’est un business. Au point que beaucoup de vendeurs souhaitent que la fête couvre une période plus longue.





Avec le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, beaucoup de personnes font des achats en ligne. Un moyen simple et efficace pour s’offrir tout ce que l’on veut sans se déplacer. Ayant compris cela, beaucoup de commerçants se sont lancés dans le digital surtout avec la fête de la Saint-Valentin.





Le temps de fête fait recette pour Diarra. Cette dame originaire de Saint-Louis qui est dans le commerce des coffrets et habillement se tire d'affaires depuis quelques jours. « Les gens n’ont plus le temps de se déplacer. Donc, ils passent commande à travers les réseaux. Et, c’est tellement satisfaisant que nous recevons des commandes de partout dans le pays, ainsi qu’à l'étranger", informe-t-elle. La tranche d’âge de sa clientèle est comprise entre 18 à 50 ans. La fondatrice de l’entreprise en ligne Chic by Diaria (CBD) propose des coffrets personnalisés compris entre 10.000 et 80.000 francs CFA. Cependant, la jeune entrepreneuse atteste que ce sont les femmes déboursent pour séduire leur partenaire. « La plupart de nos clients sont des femmes qui aiment faire plaisir à leurs maris ou copains le jour de la Saint-Valentin. Il arrive parfois que les coffrets hommes soient en manque pour la simple raison qu’ils sont vendus », révèle la vendeuse. Une déclaration confirmée par Saraya Mbaye, une cliente venue récupérer le cadeau de son bien aimé. « J'ai passé la commande depuis fin janvier rien que pour que mon box arrive à temps », avoue-t-elle.









Faire plaisir à son chéri vaut tout l’argent du monde





Faire plaisir à celui qu’on aime n’a pas de prix. La dame âgée de 25 ans qui se bat pour être la seconde épouse d’un homme sa vie est en train de damer le pion à sa future coépouse. Elle a mis le prix qu’il faut pour séduire son fiancé. « Je suis en stage dans un cabinet d’avocat, alors j’ai économisé pour pouvoir lui offrir le cadeau idéal. D’ailleurs, j’ai dépensé près de 100.000fcfa entre le tapis personnalisé, le coffret de parfum », fait-elle savoir. C’est un impératif pour elle, de marquer la saint-valentin. Dans ce contexte, les entreprises opérant dans le digital jouent le jeu en mettant sur leur plateforme leurs offres au grand bonheur des couples.





A cet effet, My Fav Gift une entreprise qui confectionne des cadeaux personnalisés voit son commerce monter d’un cran.





« Chaque Saint-Valentin, nous proposons de nouveaux produits capables de séduire la clientèle et les prospects ce qui fait augmenter notre chiffre d'affaires. Et pour cette année, nous avons une collection très diversifiée », informe Mamy Fatou Gadiaga. Si l’on se fie à la commerçante installée sur la Vdn, la vente des cadeaux marche par ces temps qui courent.





« Le commerce est fructueux. Parce que nous mettons les moyens pour attirer plus de monde. C’est-à-dire, que nous développons une stratégie marketing en passant par les influenceurs, les émissions, les séries télévisées et la promotion de nos pages. Et nous avons des tarifs qui sont compris entre 5.000fcfa pour les petits articles jusqu’à 50.000fcfa pour les packs prestiges », rapporte-t-elle.





Le prix de l’amour, la reconnaissance





En cette période, des personnes de tout âge se ruent vers les produits. « Nos clients sont dans la tranche d’âge comprise entre 20 et 45 ans. Il y a les jeunes qui offrent des cadeaux à leurs amis ou amoureux, les mariés à leur époux/ épouse. Il y a même des entreprises qui offrent des chocolats à leurs employés pour raffermir les liens ", révèle-t-elle.





Croisée devant une confiserie, Maïmouna Fall, en situation de handicap, a quitté Sacré-Cœur rien que pour s’assurer du goût de son cadeau spécial.





« Mon mari est diabétique, alors je suis venue m’assurer que ma commande sera à la hauteur de mes attentes », confesse-t-elle.





Toute souriante, à bord de sa voiture en regardant les photos de son mariage, la mère de deux enfants est pressée de pouvoir revivre ce moment.





« Je me suis mariée avec M. Samba, un 14 février. Donc la Saint-Valentin constitue une date importante pour moi car, explique-t-elle, malgré l’accident qui m’a valu un handicap, mon mari n’a jamais changé, alors je ferai tout ce qu’il faut pour lui rendre la pareille ».





Selon la quadragénaire, l'amour a bien un prix qui s’appelle la reconnaissance. Pour montrer à son homme ou sa femme qu’on tient à lui, il n’y a pas meilleure occasion que la Saint-Valentin. En conséquence, dépenser 100.000 voire 200.000 francs CFA, pour son conjoint, ce n’est rien. C’est une peccadille. La joie et le bonheur de nos compagnons n’ont pas de prix.





Des cadeaux pour toutes les bourses





Au marché Centenaire, un autre décor s’offre. Loin du virtuel, dans une ambiance colorée, des personnes marchandent . D’autres cherchent le cadeau parfait entre les étals. Au milieu de ce beau monde, Badou Bâ est devant un vendeur de fleurs. Il est à la recherche d’une rose pour sa dulcinée. « Je n’ai pas les moyens pour commander des coffrets, box ou autres. Alors je suis ici dans un tas de fleurs et de boubous pour trouver le cadeau pour ma chérie. Je suis en couple avec une fille assez capricieuse. Donc je dois faire le maximum pour la combler », dit-il.





Étudiant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), le jeune homme de 22 ans doit se débrouiller avec ses économies pour faire la différence le jour de la fête des amoureux. « Ma copine m’offre souvent des cadeaux. Je suis parfois gêné de ne rien pouvoir lui offrir, donc cette fête sera l’occasion rêvée pour marquer son esprit », avoue-t-il.





Cette folle course à l’achat des cadeaux ne profite qu’aux commerçants et vendeuses comme Awa Cheikh Thiandoum. Toutefois, elle a constaté que l’année dernière, elle a plus écoulé des articles qu’en 2023. « Il y a moins d’affluence cette année par rapport à l’année dernière. Mais on parvient à vendre quand-même car les gens aiment faire plaisir à leurs proches », dit-elle.





Vente en ligne, cause du déficit des clients