Le message d'empathie de Déthié Fall à Khalifa Sall

Déthié Fall, député à l'Assemblée nationale a réagi pour témoigner son empathie à l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall endeuillé. " Cher Président Khalifa Ababacar Sall, c'est avec une très grande tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de votre chère mère Awa Niang ", écrit le président du Parti républicain pour le progrès (PRP), dans une note reçue.







" Cette terrible nouvelle nous décontenance au plus haut point.

Nous vous présentons toute notre empathie et compassion et prions ALLAH dans sa miséricorde infinie de l’accueillir dans son paradis le plus élevé", prie Déthié Fall.