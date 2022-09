Le message touchant de Coumba Gawlo Seck à Amadou Ba

Après sa nomination à la tête du gouvernement en tant que premier ministre les messages de félicitations et de sympathie tombent de partout pour encourager le tout nouveau Chef du gouvernement.





La chanteuse, Coumba Gawlo Seck, qui évoque des liens forts avec Amadou Ba, s’est jointe elle-aussi au chœur des réactions.