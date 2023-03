Le ministère de l’Environnement accusé de plagiat

Fanta Camara n’oubliera pas de sitôt la surprise qu’elle a eu ce mardi 28 février en défilant sur les réseaux sociaux. « Mon Magazine est apparu en décembre. Hier soir, à ma grande surprise, j’aperçois un magazine qu’ils (ministère) disent créer. Ils ont pris notre charte, la même photo de couverture du magazine. On y retrouve aussi les même thématiques», a-t-elle lâché. En présentant son projet au ministre de l’Environnement Alioune Ndoye, la jeune sénégalaise s’attendait p à une collaboration future. « On a été à la COP et on les a aidé dans la communication vu qu’il s’agissait d’un nouveau ministre et que c’était sa première COP. Nous avons mis les moyes nécessaires sans leur demander un centime. Après, j’avais proposé au ministre une collaboration pour, que chaque mois, on insère leurs activités dans le journal et les accompagne dans la vulgarisation de leurs politiques environnementales ».





Fanta Camara a mis en place, en 2021, une chaine de télévision et un magazine dénommés « Senegalese Earth and Environnement » dédié à l’environnement. L’objectif est de davantage informer sur les domaines comme l’environnement, l’agriculture, l’énergie…