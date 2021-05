Le Ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications salue les contributions de Huawei dans le domaine du numérique au Sénégal

Le Mardi 19 mai, Monsieur Yankhoba DIATARA, Ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications a reçu en audience la délégation de Huawei Sénégal dirigée par son Directeur Général M. Nathan Li.





La compagnie chinoise installée au Sénégal depuis plus de 15 ans est partenaire avec l'Agence de l'Informatique de l'Etat ADIE, dans le cadre du développement de l'économie numérique, notamment à travers l'exécution du programme Smart Sénégal.





L'audience a donc permis d'échanger entre autres sur les projets annexes de Smart Sénégal tel que l'état d'avancement des 45 centres appelés Espaces Service Sénégal en cours de finalisation. En plus d'autres facilitées qui seront vont offertes aux usagers del'administration, ces centres abriteront les guichets uniques des futurs pôles de l'emploi, en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes, décision prise lors du Conseilprésidentiel sur l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes du 22 Avril 2021.





En plus des échanges sur les projets susmentionnés, Huawei a également fait un rapport à Monsieur le Ministre sur son accompagnement dans le développement des talents en TIC au Sénégal comme le Huawei ICT compétition, le Huawei ICT Academy, Huawei certifications. L'objectif ultime de ces initiatives est de créerdenouveaux emplois dans l'industriedu numérique. L'amélioration des capacités pratique des étudiants et de la compétitivité en matière d'emploi est essentielle dans la coopération entre les écoles et les entreprises, et c'est également l'un des indicateurs importants pour le suivi des réalisations en matière de culture des talents.





Monsieurle MinistreYankhoba DIATARA s’est exprimé en retour sur l’importance de promouvoir l’employabilité des jeunes sénégalais, et a salué les efforts de Huawei dans la transformation numériqueainsi que ses contributions dans la construction d’infrastructures des TIC au Sénégal.





Les deux parties ont également échangé sur le rôle important du numérique à post-pandémique et sur sestendances futures.