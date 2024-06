Le ministre de la Famille et des Solidarités soulage les femmes de Ziguinchor

La ministre Maimouna Dièye en charge de la Famille et des Solidarités a remis (35) moulins à mil électriques et thermiques et de deux (02) ambulances médicalisées aux communes de la région de Ziguinchor La ministre a présidé la cérémonie de remise d’équipements destinés au soulagement des femmes de la région de Ziguinchor en présence du gouverneur de la région et du Coordonnateur national du PUMA.



La cérémonie de remise a eu lieu au CEDEPS de Ziguinchor. « Le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko accordent une importance toute particulière à la région de Ziguinchor, qui se traduit aujourd’hui par la dotation de trente-cinq (35) moulins à mil électriques et thermiques et de deux (02) ambulances médicalisées. Le Chef de l’Etat dans sa volonté d’améliorer sensiblement les conditions de vie des populations sénégalaises, a mis en place un projet de transformation systémique allant dans le sens de corriger les disparités et de promouvoir le développement économique et social du Sénégal. Dans ce projet, une place importante est réservée à l’épanouissement des femmes dans la famille et et le renforcement de la solidarité en vue d’un Sénégal prospère, juste et souverain. S’il en est ainsi c’est parce que la depuis la nuit des temps la femme. a toujours été et demeurera pour toujours le socle, la source, le pilier sur lequel repose la socialisation des humains au sein de la société », a t-elle indiqué.