Le ministre des collectivités territoriales magnifie le travail de l’ADM

Le ministre des collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires, Monsieur Modou Diagne fada, a effectué, ce mardi, une visite de prise de contact à l’Agence de Développement municipal (ADM).



Le ministre a profité de l’occasion pour féliciter le Dg par intérim de l’ADM, Monsieur Baye Oumy Gueye, pour l’excellent travail et aussi l’exhorter à continuer sur cette dynamique. « Tout le travail abattu par vous et vos collaborateurs se fait ressentir sur les résultats des différents projets et programme que vous exécutez au profit des populations », s’est réjoui le Ministre.



Partenaire de référence des collectivités territoriales, l’ADM couvre l’ensemble du territoire national. Fidèle à sa mission et au regard des nombreux projets et programmes (PAC, PRECOL, PROGEP 1 ET PROGEP 2, PROFIT, PACASEN, PPCS, SERRP, COM SSA, ADEM2) réalisés ou en cours de réalisation au profit des collectivités territoriales, l’ADM continue d’apporter sa pierre à l’émergence des territoires.