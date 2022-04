Le ministre du commerce visite le Ramadan Expo Dakar

Mme Aminata Assome Diatta ministre du commerce et des PME a effectué ce mardi une visite au pavillon Sénégal du CICES où se tient la 4ème édition de la foire du ramadan 2022.



Accompagnée du Directeur général M. Salihou Keita , Mme le ministre a durant plus de trois heures d’horloge , fait le tour des stands.



Elle a été reçu par des exposants avant de rendre visite aux stands du ministère de l’intérieur qui produisent sur place des pièces d’identité nationale et des passeports.



Mme le ministre a ensuite assisté au stand de Tawhid a une séance de chants arabes offerts par la troupe FIRKHATOU AHMADIA SEYDA BINETA THIAM.



Dans la délégation il y avait aussi M. Pape Malick Ndour DG du Prodac. Sa structure présente à la foire du ramadan a décliné en actes concrets la vision du chef de l’état Macky Sall dans la production agricole et l’emploi des jeunes.



A la fin de la visite, Mme Aminata Assome Diatta a fait face à la presse et promeut la vision du président de la république qui ambitionne de faire du consommer local un des socles de développement et d’autosuffisance alimentaire pour le pays.



Mme le ministre n’a pas manqué de revenir sur la volonté du chef de l’état d’accompagner les acteurs économiques locaux avant

de féliciter le directeur général du CICES dans sa politique d’innovation,de stratégie novatrice pour faire jouer pleinement au CICES son rôle dans l’économie du Sénégal.