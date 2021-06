Le ministre Omar Guèye en visite de chantier dans la commune de NIANDANE

Le ministre des Collectivités Collectivités Territoriales, M. Omar Guéye, en compagnie du Directeur général de l’AGTIP, El Hadji Malick Gaye, par ailleurs maire de Niandane, a visité, ce jeudi le stade et la Maison des Arts et de la Culture de Niandane en cours de réalisation.Très satisfait de l’état d’avancement des travaux, le ministre des Collectivités territoriales a été dithyrambique à l’endroit de M El Hadji Malick Gaye, qu’il a qualifié de « bâtisseur », pour tout ce qu’il fait pour le Sénégal et plus particulièrement pour sa commune, au service du Président Macky SALL.Magnifiant la pertinence de la réalisation du Stade de Niandane, le ministre soutient que cette infrastructure sportive sera un cadre d’épanouissement de la jeunesse de la localité mais aussi des communes environnantes. Quant à la Maison des Arts et de la Culture, elle va contribuer à revivifier la culture dans toutes ces facettes et aider à éclore es talents qui dorment en cette jeunesse.Pour sa part, le Directeur général de l’Agetip, El Hadji Malick a remercié et félicité le ministre Omar Guéye pour le travail colossal qu’il abat au quotidien mais aussi et surtout ses nombreuses visites dans les coins et recoins du Pays.Interpelé sur la visite du président de la République dans l’arrondissement de Ndiayene Pendao, pour lancer des projets, notamment celui de la route Boube -Niandane- Guia, El Hadji Malick Gaye s’en réjouit et souligne que le président de la République est un homme de vision qui veut faire de l’équité territoriale une réalité tangible sous nos cieux. « Une vision sans réalisation est une illusion disait l’autre. »Tout compte fait, le Ministre Omar Guéye a été impressionné par les réalisations à l’actif du maire de Niandane, qui ont fini de changer le visage de cette commune nichée dans le département de Podor.