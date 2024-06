Conflits fonciers et sociaux avec les ICS/Indorama : Les populations de Ndomor maintiennent le blocus à hauteur du chemin de fer

Les populations du village de Ndomor, dans le département de Tivaouane, regroupées au sein d’un collectif, ont tenu un rassemblement de protestation, le samedi 8 juin 2024. Elles ont rapporté les problèmes les opposant avec les Industries Chimiques du Sénégal ( ICS).





« Le village de Ndomor a d’abord eu le malheur d'être une cible d’un déguerpissement et d’une expropriation effectués par les ICS entre 1972 et 1973. Ce déplacement du village a eu des conséquences dramatiques tant sociales que culturelles, en plus des dommages économiques qu’il a causés aux populations », a expliqué le porte-parole, Modou Ndiaye. Lui et les autres membres du collectif ont constaté que les ICS continuent de polluer et d'empiéter sur les terres à usage d'habitation et des superficies cultivables. Ici, il a été constaté la pollution de l'atmosphère.





« Nos terres de culture sont polluées et spoliées, de façon ininterrompue, par cette compagnie, de sorte qu’aucun arbre fruitier ou culture de rente ne puisse désormais s’y développer convenablement. Les exploitations des ICS ont atteint les abords du village », dit-il. En conséquence, depuis quelques jours, les populations ont installé un blocus à hauteur du chemin de fer.