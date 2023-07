Le PACASEN outille la ville de Dahra pour la réalisation d'infrastructures

Après Linguère, la commune de Dahra a reçu ce jeudi matin une mission du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN). La visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée d’information et de communication pour rencontrer les communes pilotes et les acteurs. La délégation a visité les réalisations du PACASEN dans la commune.





Depuis 2019, le PACASEN a globalement versé à la commune de Dahra un montant de quatre cents millions pour la réalisation d’infrastructures sociales de base, dans les domaines de l’eau, de l’électricité et de l’élevage.





Le deuxième adjoint au maire de Dahra a vivement remercié le PACASEN pour avoir largement contribué à la réalisation d’infrastructures sociales de base à Dahra. Saliou Guèye a également demandé au gouvernement de prolonger la durée du projet qui devrait s’arrêter en juin 2024.





L’adjoint au maire est revenu en détail sur l’utilisation de ces fonds qui sont orientés dans le domaine de la construction au quartier Angle l’Islam d’un deuxième marché composé de deux blocs sanitaires, douze cantines, un hangar et un mur de clôture.





Toujours dans le chapitre des investissements, le PACASEN a construit un marché aux poissons à Dahra avec deux blocs sanitaires et un hangar.





Dans le domaine de l’urbanisation, des lotissements nouveaux ont été réalisés grâce au PACASEN qui a apporté de l'eau dans ces quartiers périphériques. «Le projet nous a permis d’étendre le réseau hydraulique sur un linéaire de 15 km d’adductions d’eau dans les dix grands quartiers de la ville de Dahra».





Les femmes qui habitent dans ces quartiers périphériques ont vivement remercié le projet pour leur permettre d’étancher leur soif. «Nous passions tout notre temps à chercher de l’eau à Thiaméne Pass distant de quatre kilomètres de Dahra où bien on achetait le bidon de vingt litres à 25 F. C’était vraiment dur», a indiqué Diouma Ka.





Grâce au PACASEN, de gros efforts ont été faits dans l’extension du réseau électrique. «L’électricité est également présente dans tous les quartiers de la ville sur un linéaire de neuf kilomètres. Nous envisageons de satisfaire la forte demande des populations en électricité surtout dans des endroits qui ne sont pas encore électrifiés», a fait savoir M. Guèye.





Toujours dans le domaine des réalisations, liste-t-il, la commune a étendu le foirail des petits ruminants en rehaussant le mur de clôture et en construisant deux blocs sanitaires pour soulager les éleveurs et assurer plus de sécurité aux visiteurs et aux usagers de ce site qui reçoit chaque jour beaucoup de personnes.