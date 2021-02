Le parquet criminalise le dossier de Clédor Sène et Cie

Comme dans l’affaire des manifestants Pro-Sonko, informe Libération, le parquet criminalise le dossier Clédor Sène-Assane Diouf-Guy Marius Sagna.Les mis en cause cités en haut, déjà placés sous mandat de dépôt, sont visés pour des faits criminels et seront jugés devant la Chambre criminelle.Le parquet a ouvert une information judiciaire contre eux pour "association de malfaiteurs, provocation aux crimes et délits et organisation d’un mouvement insurrectionnel".