Le Parquet de Louga sur l'affaire Astou Sokhna: "La loi sera appliquée dans toute sa rigueur"

Alors que le limogeage du directeur de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga vient d'être acté par le président de la République, la justice aussi semble déterminée à poursuivre l'enquête pour tirer au clair l'affaire dite Astou Sokhna. En effet, réagissant à la plainte du mari de la défunte, Modou Mboup, le Procureur près le Tribunal de grande instance (Tgi) de Louga a promis que "la loi sera appliquée dans toute sa rigueur en vue de traduire le ou les présumés auteurs devant la juridiction compétente".