Le pathétique récit posthume d'une fille engrossée par son père

Les faits ont eu lieu dans un village du Ndoucoumane, dans la région de Kaffrine. Yacine Diagne a été engrossée par son père. Elle avait 17 ans, Depuis ce jour, sa vie bascula dans un cauchemar indescriptible. À la veille de son décès, sur sa natte de prière, elle avait «déchargé le fardeau qui pollue son esprit» chez nos confrères de Vox Populi."Je veux me confier même s'il m'est très difficile de parler de ma vie", avait-elle lâchée d'emblée. Et d’ajouter : "Ce jour où je me suis retrouvée en face de mon fils de 20 ans pour lui dire la dure vérité a été le jour le plus dur où mon père commettait l’irréparable." De chaudes larmes coulent sur son visage."Le jour où mon fils Bachir (le nom de son enfant né de la relation incestueuse) est venu m'acculer de questions sur l'identité de son père, mes vieux démons se sont réveillés, me rappelant ce qui me rongeait depuis près de 20 ans. Cela fait maintenant 40 ans, mais la souffrance est comme au premier jour", s'est-elle confessée à la veille de son décès.Son fils Bachir, informé et mis au courant par les rumeurs qu'il était de même père que sa mère, et ne pouvant supporter cette situation, a tout simplement décidé de partir, loin de sa mère, et de son village qu'il abandonna. D'après sa mère, il fait sa vie dans un pays voisin où il a construit son foyer. Et, il ne pense plus revenir au Sénégal.Du côté de l'état civil, sur l'acte de naissance de Bachir, à la place du nom du père, il est simplement mentionné : «père inconnu». Il l'apprendra quand il confectionnait son dossier pour l'examen du baccalauréat. Même ses camarades du même village le savaient. Lui, ne l'a jamais connu. Tel un couperet, la nouvelle l’assomma.