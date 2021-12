Le poker devient de plus en plus populaire dans le pays

Effet de mode, confinements, explosion des jeux en ligne et des moyens de communication, quelles que soient les raisons, le poker devient de plus en plus populaire dans le pays ! Rendu populaire en France par le chanteur Patrick Bruel, champion de poker à ses heures, ce jeu de stratégie et de hasard est depuis rentré dans tous les foyers, ou presque. En 2020 on comptait une augmentation de 53 % de comptes de poker actifs en ligne en hexagone !





Comment jouer au poker ?





Vous aimez les cartes, vous mentez comme un arracheur de dents, vous avez quelques connaissances, mais vous vous demandez comment jouer en poker ?

Tout d’abord, il vous faut savoir à quel poker vous désirez jouer. En effet, il existe différentes versions depuis l’ invention de ce jeu et il est bon de s’essayer à plusieurs avant de trouver celle qui vous convient le plus. Vous aurez l'embarras du choix entre le très célèbre Hold’Em, l’Omaha, le Stud, etc. Tous sont différents et demandent un temps d’adaptation. Mais sachez que le Hold’Em est le plus populaire en France comme à l’étranger.





En France, l’Autorité nationale des jeux (l’ANJ) délivre les licences des établissements de jeux de hasard et contrôle les opérateurs de poker en ligne. Pour jouer au poker, vous avez le choix d’inviter des amis autour d’une table, de vous rendre dans un casino physique ou encore et c’est ce que choisissent la plupart des joueurs, d’ouvrir un compte dans un des nombreux casinos en ligne.