le préfet de Dakar interdit la marche de Frapp-Pastef de ce mercredi

Le parti Pastef d'Ousmane Sonko et les camarades de Guy Marius Sagna membres de Frapp, initiateurs d'une marche pacifique en vue d'exiger la libération du coordonnateur de Pastef Dakar, Abass Fall, de Fatima Mbengue et de 19 camarades arrêtés à Dakar et 8 à Bignona, n'ont pas obtenu gain de cause.Leur manifestation prévue ce mercredi 24 février de 15 h à 19 h devait partir de la place de l'Obélisque en passant par boulevard du centenaire et le rond-point Rts. Elle a été tout bonnement interdite par l'autorité administrative, a appris Seneweb."Les manifestations sont interdites du 20 février au 20 mars par arrêté numéro 2555 du 19 février 2021, portant interdiction temporaire de manifestations et de rassemblements dans les régions de Dakar et Thiès", motive le préfet du département de Dakar.