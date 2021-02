Le préfet invalide la manifestation de Dame Mbodj et cie

Dame Mbodji et consorts ( coalition citoyenne Le peuple) ne marcheront pas! Du moins dans l’illégalité. Le préfet de Dakar qui a accusé réception leur lettre d’information du 24 février 2021 a cependant déclaré irrecevable cette demande.Selon l’administrateur civile, leur projet de manifestation jure d’avec les dispositions de l’arrêté numéro 2555 du du 19 février 2021 portant interdiction temporaire de manifestations et de rassemblements dans les régions de Dakar, et de Thies.Il souligne également que le délai de trois jours d grand , jadis exigible entre la date de dépôt de la déclaration et celle de la déclaration n’est pas été respecté.