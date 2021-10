Le Président du centre d’excellence AIMS Sénégal , Mouhamed. M. FALL nommé membre du conseil scientifique l’ISBP

Le professeur et mathématicien sénégalais Mouhamed Moustapha Fall, Président de l’institut d’excellence africain AIMS Sénégal (African Institute for Mathematical Science) a été nommé membre du prestigieux conseil scientifique de Programme International relatif aux sciences fondamentales/l’internationale basic sciences program (IBSP) de l’Unesco pour un mandat de 3 ans.





L’IBSP est un programme international et multidisciplinaire créé par les Etats membres de l’UNESCO afin d’intensifier la coopération intergouvernementale et la coopération entre partenaires scientifiques pour le renforcement des capacités nationales en matière de sciences fondamentales et d’enseignement des sciences.





Créé par le Directeur Général de l’UNESCO, ce conseil fait des recommandations sur les projets à mettre en œuvre dans le monde entier avec le soutien du IBSP.





Depuis son lancement en 2005, environ 40 projets ont vu le jour et sont réalisés essentiellement dans le renforcement des capacités dans des secteurs-clés choisis parmi les sciences physiques et biologiques, et sur la promotion de l’expérimentation dans l’enseignement des sciences grâce à l’utilisation de kits de micro-science pour l’enseignement de diverses disciplines des sciences fondamentales, dans les écoles comme dans les établissements d’enseignement supérieur.