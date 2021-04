Le Président Macky Sall, parrain de la promotion 2021 du programme Young Leaders de la "French-African Foundation"

Le 21 avril 2021, la Présidence de la République du Sénégal a officiellement informé la French African foundation du haut-patronage du Président Macky Sall." Établie en février 2019, la "French-African Foundation" a pour mission d’identifier et de valoriser les talents les plus prometteurs sur la scène économique, politique, universitaire, sociale et culturelle franco-africaine, et de soutenir le potentiel de leadership et de management de cette nouvelle génération ? travers son programme phare "Young Leaders", renseigne un communiqué reçu.En 2021, ce programme réunira 100 "young leaders" qui seront sélectionnés par un jury formé par 28 personnalités d'Afrique et de France selon le même document.