Le présumé meurtrier de l’étudiante congolaise déféré

L’étudiante en banque-assurance à l’École Supérieure Polytechnique (ESP) de Dakar, Lotaly Mollet de nationalité congolaise, a été lâchement tuée, avant-hier soir, devant chez elle, à Grand-Yoff. Elle a reçu plusieurs coups de tessons. Son agresseur a été arrêté grâce à un chauffeur de taxi. Ce qui a félicité le travail de la police de Grand-Yoff.