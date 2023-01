Le prix du gaz butane va-t-il augmenter ? La réponse du gouvernement

Le prix du gaz butane (subventionné à hauteur de 55%) de l’essence pirogue (subventionnée à hauteur de 34%) ne sont pas concernés par les hausses. "En effet, l’essence est un produit très utilisé dans le secteur de la pêche, vital pour l’économie sénégalaise et principale source de revenus d’une large frange de la population. Quant au gaz butane, une hausse de son prix risquerait de pousser de nombreux ménages, notamment en milieu rural, à le délaisser pour se tourner vers le charbon de bois, avec des conséquences très négatives en termes de développement durable" , renseigne le ministère de l'Énergie.





Pour rappel, le Sénégal dépense en équivalent plus de 4% de son PIB dans les subventions de l’électricité, des produits pétroliers (essence, supercarburant et gasoil) et du gaz butane.