Le PUMA équipe les zones frontalières en ambulances

Le Coordonnateur National du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et territoires frontaliers (PUMA) Moussa Sow a marqué sa présence, de la plus belle des manières à la tournée économique du Président de la République Macky Sall dans le Nord du Sénégal. Toujours dans sa dynamique de désenclaver les zones frontalières, le Puma a remis 15 ambulances modernes aux régions de Saint-Louis et Matam. La remise symbolique a été effectuée aujourd’hui par le Président Macky Sall à Cascas (Saint-Louis). Sur un total de 50 ambulances reçues par le Puma, 9 ont été réservées à la région de Saint-Louis et 6 à la région de Matam.





Les ambulances de la Région de Saint Louis ont été remises symboliquement aux localités bénéficiaires par le Chef de l’État, Macky Sall aujourd’hui à Cascas (Saint-Louis). Par ce geste, le Puma continue à mettre en œuvre la politique d’équité territoriale bien définie par le Président Macky Sall à travers son Plan Sénégal émergent (PSE). Il s’agit d'ambulances tout terrain de dernière génération mises à la disposition des structures sanitaires des régions du Nord. Les localités bénéficiaires sont très éloignées et enclavées. Avec ces ambulances bien adaptées à l’environnement, elles peuvent très vite évacuer leurs malades vers les hôpitaux les plus proches.