Le Pv de conciliation homologué hier : Senelec reconnaît devoir 2,6 milliards à Akilee

Le juge des référés du tribunal du Commerce a donné, lundi 9 aout, acte à Senelec et Alikee de "leur accord" avant d'homologuer un "procès-verbal de conciliation". Mais de quoi s'agit-il ?





C'est un énième rebondissement dans le contentieux opposant la Senelec à Akilee. Hier le juge des référés du tribunal de commerce a donné acte aux parties de leur accord avant d'homologuer un procès-verbal de conciliation.





Selon les informations de Libération, cet accord concerne la créance qu'Akilee réclamait à la Senelec. La société nationale d'électricité jurait que ces "prestations", pourtant certifiées par ses services, étaient fictives ou exagérées et voilà maintenant qu'elle les reconnaît. En échange, Akilee a accepté de faire lever le blocage du compte de la Senelec logé à Ecobank. Et comme, elle n'a rien à cacher, Akilee a accepté que les factures soient encore certifiée par Senelec. Pour rappel, suivant ordonnance numéro 786/2020 en date du 27 juillet 2020, rendue par la juge Aïssatou Diémé Diallo, Akilee Sa avait été autorisée à pratiquer, sur les comptes de la Senelec, ouverts dans les banques et établissements financiers, une saisie conservatoire de créances pour avoir sureté et paiement de la somme évaluée à 2.652.048.036 Fcfa.