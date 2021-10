Le Quai d’Orsay s’implique dans la relance de la destination Sénégal

En marge du Salon du TOP RESA 2021 qui s’est tenu à Porte de Versailles du 05 au 08 octobre 2021, la délégation sénégalaise dirigée par le Directeur Général de l’Agence sénégalaise de Promotion touristique, Monsieur Pape Mahawa Diouf, s’est rendue au Quai d’Orsay, sur invitation de Monsieur …, Chef de la Mission Promotion du tourisme en France.

Après ses mots de bienvenue, le Chef de mission a fait un bref état des lieux du tourisme en France. Le tourisme se porte bien en France en dépit de la pandémie mais ses modalités ont radicalement changé. Aussi invite-t-il la délégation sénégalaise à s’adapter aux nouveaux paradigmes qu’impose la gestion de la pandémie pour une meilleure relance du secteur touristique.



Dans son exposé liminaire, le DG de l’Agence de Promotion Touristique (ASPT), a rappelé les atouts du Sénégal qui regorgent de sites et de monuments touristiques à visiter, sans compter la Teranga légendaire de ses habitants. Il a profité de l’occasion pour informer le Chef de Mission des prochaines Journées de promotion de la destination Sénégal.

Le Chef de Mission s’est réjoui de cette initiative.





Il est important, dira-t-il, de bien cerner les contours du tourisme post-covid ainsi que ses modalités et ses exigences pour réussir une bonne relance.



Revenant sur l’attractivité de la destination France, il a relevé le rôle important que joue « Atout France » dans le cadre de la promotion de la destination. Il pourrait être d’un grand apport pour la promotion de la destination Sénégal.

Le DG de l’ASPT a rappelé les atouts du Sénégal et les objectifs visés à travers la participation au Salon TOP RESA 2021 . Il a également exploré quelques pistes de coopération possible entre nos deux Etats, surtout que la plupart des touristes qui viennent au Sénégal proviennent de la France.

Prenant la parole, Monsieur Malick SONKO représentant le DG d’AIBD SA, M. Doudou KA, s’est réjoui de cette rencontre qui voit deux structures chargées de promouvoir le tourisme en France et au Sénégal entreprendre une collaboration pour booster leurs deux destinations réciproques. Dans un tel scénario, dira-t-il, « un aéroport comme AIBD ne peut que s’en frotter les mains et encourager l’initiative ».



Il a ensuite montré que le Sénégal s’est engagé dans un important programme de développement du secteur des transports aériens et du tourisme, par des investissements massifs sur les infrastructures physiques et immatériels (sureté, connectivité). Il a tenu à souligner également les efforts qui sont en train d’être faits par l’Etat du Sénégal dans le cadre de la reconstruction et de la réhabilitation en cours de tous les aéroports régionaux. Il s’agira à terme, dira-t-il, de rendre plus conviviale la mobilité du touriste qui arrive au Sénégal, tout en développement le tourisme intérieur et les échanges autour de l’aéroport international Blaise DIAGNE, à la fois, hub de trafic intérieur et hub de trafic international.