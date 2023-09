Le "ministre des voleurs" arrêté

La Brigade territoriale de Diourbel a mis fin à la terreur d'un malfaiteur s'activant dans le vol de bétail ainsi que son complice. Après avoir commis son forfait, Omar Kâ sollicitait les services du chauffeur Modou Diarra Sylla pour transporter son butin selon l'enquête de la gendarmerie.





Le duo de choc a agi durant une quinzaine d'années, dans l'arrondissement de Ndindy. Les hommes du commandant B.M.Diallo ont finalement fait tomber le voleur et son complice.







Dans cette affaire, le sieur Kâ a d’abord subtilisé trois juments dans deux villages. Plus tard,le voleur a réclamé un montant de 200.000 F CFA à l'une des victimes pour l’aider à retrouver son animal. Après avoir encaissé l'argent, Omar Kâ n'a pas honoré son engagement.







Las d'attendre, le propriétaire de l'une des juments volées a déposé une plainte sur la table du procureur de Diourbel qui a confié l'enquête à la brigade territoriale locale à travers un soit-transmis selon des sources de Seneweb.







Agissant sur instruction du parquet, les hommes du commandant B.M.Diallo ont procédé à l’arrestation des deux mis en cause, après d'intenses investigations.







Interrogé sur procès-verbal, Omar Kâ a avoué qu'il a agi depuis 15 ans en complicité avec le chauffeur Modou Diarra Sylla.







"Si on devait nommer ici un ministre des voleurs, on va me décerner cette fonction. Parce que je suis pratiquement l'auteur de tous les cas de vols de bétail dans le secteur ou bien je connais les auteurs", a confié Omar Kâ aux gendarmes.







D’après ses dires, le chauffeur était chargé parfois de lui baliser le terrain avant son passage. M.Sylla signalait au voleur la position des gendarmes.







"Lorsque le commandant Diallo était en patrouille sur le terrain avec ses hommes, le chauffeur me disait qu'il faut faire très attention : le lion est descendu aujourd'hui sur le terrain", confie Omar Kâ.







Interrogé à son tour, Modou Diarra Sylla a nié en bloc son implication dans cette affaire. D'après sa déposition, Omar Kâ tente de l'accabler parce qu'il l'avait dénoncé à la gendarmerie.











Malgré tout, le duo a été déféré ce vendredi au parquet de Diourbel. Omar Kâ est poursuivi pour vol de bétail commis la nuit avec moyen de locomotion. Et Modou Diarra Sylla est visé pour complicité.







Pour rappel, après un forfait, Kâ aurait refusé de donner à Sylla sa part du butin. C'est ce qui a détérioré la belle entente des deux hommes. Le chauffeur a dénoncé le berger cité dans plusieurs cas de vol.