Le récit de la chute de Tidjane Thiam, l'ex-pdg noir de crédit Suisse

En novembre dernier, Urs Rohner, le président du conseil d’administration du Credit Suisse, a organisé une fête dans un restaurant zurichois pour fêter ses 60 ans. Parmi les dizaines d’amis, de membres de la famille et d’associés d’affaires qui se sont réunis, disent les participants, il y avait un seul invité noir: Tidjane Thiam, le directeur général de la banque.



Les festivités avaient un thème Studio 54, avec des costumes des années 1970 et des artistes embauchés. M. Thiam a regardé un artiste noir entrer sur scène habillé en concierge et se mettre à danser sur de la musique tout en balayant le sol. M. Thiam s’est excusé et a quitté la pièce. Son partenaire et un autre couple à sa table, dont le directeur général de la société pharmaceutique britannique GSK, ont suivi.



Finalement, ils retournèrent à la fête, pour être à nouveau étonnés. Un groupe d’amis de M. Rohner est monté sur scène pour interpréter leur propre numéro musical, tous portant des perruques afro. (M. Rohner a refusé de commenter les événements, qui ont été décrits par trois invités.)



Pour M. Thiam, aujourd’hui âgé de 58 ans, la fête n’était que l’une d’une série d’incidents douloureux qui ont façonné ses cinq années au sommet du Credit Suisse, alors qu’il était le seul directeur général noir au plus haut niveau de la banque. Certains moments étaient choquants, d’autres dérangeants; la plupart avaient à voir avec les tensions autour du fait d’être noir dans une industrie à prédominance blanche et une ville à majorité blanche.