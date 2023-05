Le reproche de Me El Hadj Diouf au Procureur





Un procureur du tribunal de Dakar a requis mercredi dix ans de réclusion criminelle pour viols contre Ousmane Sonko, absent durant l’audience.





"Si le viol n'emporte pas votre conviction", le procureur a également requis cinq ans d'emprisonnement ferme pour "corruption de la jeunesse".





Une deuxième réquisition qui n’est pas du goût de Me El Hadj Diouf, avocat de la victime présumée, Adji Sarr. “Quand le parquet dit : "Si vous n’êtes pas convaincu par le viol ,retenez la corruption de la jeunesse” cela ne me paraît pas véritablement rigoureux . C’est inédit et je ne sais pas qu’est-ce que cherche le parquet», a-t-il déclaré





Rappelons que la partie civile avait aussi réclamé 1,5 milliard de francs CFA à M. Sonko et à Mme Ndèye Khady Ndiaye, la patronne du salon de beauté.