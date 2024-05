Le réseau BRT officiellement mis en service : Un début de solution pour faciliter la mobilité à Dakar ?









C’est maintenant officiel ! Le Bus Rapid Transit (BRT) a pris fonction ce mercredi 15 mai 2024. D’ailleurs, le ministre des Infrastructures, des Transports aériens et terrestres, El Malick Ndiaye, a été en première ligne pour ce premier trajet à destination de Petersen.





Il salue ainsi le projet lancé en octobre 2019 par le régime sortant. Néanmoins, il pense à son élargissement dans les autres régions.





Car, selon la tutelle, cela ne résout qu’une partie du problème de la mobilité au Sénégal. « C’est un projet extrêmement important. Parce que la mobilité urbaine nous fait perdre pratiquement plus de 900 milliards. Nous trouvons que le BRT fait partie des projets les plus structurants de l'État du Sénégal. Nous sommes en train de développer cela. Mais aussi nous travaillons à trouver d'autres alternatives, à savoir le développement du secteur ferroviaire, la mise en place et en marche des pôles de développement économique », a déclaré le ministre.





Parce que, explique El Malick Ndiaye, « il est bon d'avoir ce genre de projet, mais cela ne réglera pas définitivement le problème de la circulation, car il y a Dakar et le reste du Sénégal. Donc, nous allons travailler à développer les huit pôles et y mettre toutes les commodités, dont les activités économiques, sociales, administratives, de sorte que les Sénégalais vont retourner chez eux », rassure-t-il.