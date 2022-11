Le Secrétaire du chef de village de Touba Mosquée envoyé en prison

Arrestation du Secrétaire du chef de village Touba-Mosquée, Nguirane pour faux extrait de naissance

Le Secrétaire du chef de village de Touba Mosquée dort actuellement à la maison d'arrêt et de correction de Mbacké. Selon les informations de Seneweb, A.Nguirane a été placé sous mandat de dépôt par S.O.Diallo, délégué du procureur près le Tribunal d'instance local ainsi que ses deux complices. Détails !





Désirant voyager, deux ressortissants gambiens ont obtenu la nationalité sénégalaise sur la base de faux documents. Plus tard, les deux faussaires ont tenté de déposer respectivement une demande d'obtention de passeport.





Après vérification, les policiers ont constaté que les cartes d'identité de nationalité sénégalaise ont été acquises de manière frauduleuse. Démasqués dans le bureau des passeports à Dakar, les deux ressortissants gambiens ont mouillé le Secrétaire du chef de village de Touba Mosquée.





Suite à l'enquête, ouverte par les éléments du commissariat Spécial de Touba, le mis en cause A.Nguirane a été interpellé ainsi que ses deux complices.





Selon les informations de Seneweb, le secrétaire du chef de village de Touba Mosquée a avoué avoir délivré deux faux extraits de naissance aux ressortissants Gambiens moyennant la somme de 20 000 francs Cfa.