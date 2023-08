Le Sénégal accueille la 19ème édition du Prestigieux Gala TOP 100 Afrique

Le Sénégal s'apprête à accueillir ce 14 octobre 2023, la 19ème édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d’Afrique, une cérémonie prestigieuse qui récompense les entreprises les plus dynamiques et les plus performantes du continent. Organisé dans plusieurs pays africains depuis plus de 10 ans, cet événement unique est présidé par un, est devenue le rendez-vous incontournable des entreprises les plus dynamiques du continent.









Placée sous le haut patronage du chef de l'État sénégalais, Macky SALL, cette 19ème édition du Gala TOP 100 Afrique mettra en lumière les entreprises les plus performantes et compétitives de tous les pays africains. Cet événement exceptionnel est également unique en son genre puisqu'il est le seul gala en Afrique présidé par un chef d'État.





Depuis sa création en 2005, le Gala TOP 100 Afrique s'est imposé comme la cérémonie de distinction chef d'État et attire l'attention des plus hautes autorités politiques, des représentants des organismes internationaux, des investisseurs et des médias.

Le Gala TOP 100 Afrique, avec à son actif, 18 éditions déjà organisées dans divers pays d'Afrique tels que le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Gabon, la Guinée et le Nigéria plus prestigieuse d'Afrique, attirant les investisseurs nationaux et internationaux, ainsi que les représentants résidents du système des Nations Unies et les ambassadeurs de différents pays du continent. À titre d'exemple, le président du Faso, Michel Kafando, et les Premiers ministres Lionel Zinsou du Bénin et Choguel Kokalla Maïga du Mali ont déjà présidé des éditions précédentes de cette grande messe des entreprises





Le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques de l’Afrique c’est aussi :





Des Critères de sélection objectifs





Le Gala TOP 100 Afrique se distingue par la rigueur de son processus de sélection, basé sur quatre critères objectifs : l'expertise de l'entreprise, sa capacité d'innovation, sa pénétration du marché et son impact sur l'économie. Ces critères permettent de mettre en avant les entreprises qui se démarquent par leurs performances remarquables et leur contribution significative au développement économique du continent.





Un évènement de promotion des investissements en Afrique





En tant qu'événement majeur de promotion des investissements en Afrique, le Gala TOP 100 offre aux meilleures entreprises une plateforme pour partager leurs histoires et cultures d'entreprise, attirant ainsi l'attention des investisseurs potentiels. Cet événement prestigieux permet également aux entreprises africaines de célébrer leurs réussites et de rayonner à l'international.





Une distinction pour son Excellence le Président Macky SALL





Pour la célébration de cette édition spéciale, la palme internationale du Chef d'État le plus dynamique d'Afrique sera décernée au président de la République Macky SALL. Cette distinction vient saluer son engagement sans faille dans la mise en œuvre de programmes d'investissements et de développement structurants, ainsi que son rôle dans l'enracinement de la démocratie au Sénégal, qui a propulsé le pays à un niveau remarquable sur l'échiquier africain.





De grands noms de la musique africaines





Le Gala TOP 100 Afrique sera également agrémenté par la présence d'artistes de renom tels qu'Oumar Pene et le Super Diamano ainsi que Keba Seck et son mythique groupe, qui apporteront une touche très festive à cette soirée pour en faire un moment unique et inoubliable.





Rappelons que le Cabinet International Eco Finance Entreprises, créateur de l'événement, est un acteur incontournable du développement économique africain. Avec ses 17 années de riche parcours d’expériences et de performances réalisées, au service de l'Afrique, Eco Finance Entreprises offre des services d'expertise et de conseil en finance et gestion, contribuant ainsi au renforcement de l'efficacité et de la compétitivité des entreprises du continent.





A travers ses différentes filiales ouvertes dans plusieurs pays en Afrique, et son équipe d’experts dynamiques et expérimentés, il apporte des solutions de pointe et une valeur ajoutée certaine aux entreprises africaines et impacte à n’en point douter, la construction et la consolidation d’un tissu économique dynamique et performant en Afrique.





Le Gala TOP 100 Afrique s'impose donc comme un événement économique majeur en Afrique, favorisant la visibilité des entreprises dynamiques, attirant les investisseurs et mettant en valeur les réussites entrepreneuriales du continent. Célébrant l'excellence et l'innovation, cette cérémonie contribue indéniablement au développement économique et à la promotion de l'Afrique sur la scène internationale.