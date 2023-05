Le Sénégal confronté aux nombreux défis du changement climatique : Les effets relativement plus graves chez les femmes, les jeunes et les personnes handicapées

Au Sénégal, l'économie est fragilisée par le changement climatique qui affecte différents secteurs, dont l'agriculture, l'élevage et la pêche.







L'économie sénégalaise repose principalement sur le secteur agricole qui occupe plus de 60 % de la population active. Les effets négatifs du changement climatique sont relativement plus graves chez les femmes, les jeunes et les personnes handicapées.





"Le Sénégal est confronté aux nombreux défis du changement climatique. Parmi lesquels, on peut citer l’augmentation des températures, la baisse des précipitations et l’augmentation de l’évapotranspiration qui ont comme conséquences une diminution du couvert végétal, une érosion hydrique et éolienne, une dégradation des sols dénudés et une salinisation des terres", explique Sokhna Mbaye Diop Mbacké, conseillère technique et coordinatrice de la Cellule genre au ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire.





Ainsi, on note une baisse des précipitations d'environ 1 %, des pluies plus intenses et plus courtes, l'avancée de la mer, l'érosion côtière, la désertification, la réduction des mangroves, la perte de terres arables et

de pâturages, et la diminution de la disponibilité de l'eau pour l'irrigation.





Au moment où les populations dépendent de ces différents secteurs, le changement climatique demeure une menace pour le développement socioéconomique du pays.





Conscient du rôle que les femmes jouent dans l'économie rurale à travers leur participation aux chaînes de valeur agricoles, il est primordial d'élaborer et de mettre en œuvre des actions afin de réduire la vulnérabilité des femmes et des autres groupes marginalisés face au changement climatique.





En ce sens, le programme AICCRA (Accelerating the Impact of CGIAR Climate Research in Africa), financé par la Banque mondiale, travaille à contribuer à l'émergence d'une Afrique intelligente face au climat, à travers la science et l'innovation dans l'agriculture.





Le programme a ainsi initié l'élaboration d'un plan d'action genre et climat pour le Sénégal afin d'arriver à sa validation.